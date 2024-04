Coppa Italia, Udinese-Catania 3-2

L'Udinese supera 3-2 il Catania nell'andata dei quarti di finale della Coppa Italia. Friulani, in formazione fortemente rimaneggiata, subito in vantaggio ad inizio gara con Ferronetti, ma gli etnei ribaltavano il risultato con Martinez e Izco e chiudevano la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa con l'ingresso di Quagliarella e Pepe la gara cambiava volto e i bianconeri, grazie proprio a Pepe e a Felipe riuscivano a far propria la gara.