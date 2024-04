Tottenham, Pavlyuchenko: "Potrei cambiare squadra a gennaio"

vedi letture

Roman Pavlyuchenko, attaccante russo del Tottenham, non è molto contento della sua situazione, con solo 16 minuti giocati in questo avvio di stagione. Queste le parole della punta russa, riportate dai media inglesi: "Mi sento in ottima forma fisica e voglio giocare. Il Tottenham è la mia seconda famiglia, ma potrei lasciare il club già a gennaio".