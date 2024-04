Cesena, Von Bergen conferma: "Da luglio sarò del Genoa"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa in vista della gara di sabato contro il Bologna, il difensore centrale svizzero del Cesena, Steve Von Bergen, ha confermato di aver già firmato un contratto con il Genoa per la prossima stagione: "Ci sono ancora otto partite e darò tutto per il Cesena fino all'ultimo. Somo arrivato due anni fa a Cesena per dimostrare che posso giocare in serie A, che è un grande campionato, e adesso ho avuto l'opportunità di giocare per un'altra squadra con altri obiettivi. Il calcio è così, ognuno di noi prende la sua strada e io ho scelto da luglio la direzione del Genoa. Mancano ancora due mesi e fino a quel momento sarò un giocatore del Cesena. Prometto che darò il 110% per questa squadra".