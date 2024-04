TMW AWARDS - Baby Insigne e Bigon in rimonta

E' passata una settimana dall'avvio della quarta edizione dei TMWW Awards, e come sempre continuano ad arrivare in redazione centinaia di voti per la scelta del migliore under 21 e diesse italiano.

Il trio in testa è per ora immutato: Ferretti (Milan), Vitellaro (Bologna) e Marciano (Pro Vercelli) guardano tutti dall'alto, ma dalle retrovie Roberto Insigne, fratellino di Lorenzo, ha guadagnato due posizioni assestandosi al quarto posto.

Tra i diesse Daniele Prade' è in fuga, alle sue spalle avanza Riccardo Bigon che ha scalzato Marotta relegandolo al terzo posto. Da segnalare l'ottima performance di Ariedo Braida che in pochi giorni è balzato dalla nona alla quarta posizione.

La sfida è ancora lunghissima e da qui al 3 dicembre le classifiche possono essere completamente stravolte. C'è tempo sino al prossimo lunedì per l'invio di nomination di calciatori che rientrino nei parametri e siano accompagnati da una scheda sintetica di presentazione.

Vota il tuo under 21 e diesse preferito!

CLASSIFICA PROVVISORIA UNDER 21

1 - Ferretti Johad (Milan, classe 1994) 31.54%

2 - Vitellaro Marco (Bologna, classe 1996) 12.85%

3 - Marciano Paolo (Pro Vercelli , classe 1995) 12.15%

4 - Insigne Roberto (Napoli , classe 1994) 7.13%

5 - Almici Alberto (Virtus Lanciano , classe 1993) 5.96%

6 - Capezzi Leonardo (Fiorentina , classe 1995) 5.26%

7 - Castrovilli Gaetano (Bari, classe 1997) 3.97%

8 - Armenise Michele (Andria , classe 1997) 2.34%

9 - Caprari Gianluca (Pescara, classe 1993) 2.22%

10 - Marcone Richard Gabriel (SudTirol , classe 1993) 2.22%

CLASSIFICA PROVVISORIA DIESSE

1 - Pradè Daniele (Fiorentina) 18.26%

2 - Bigon Riccardo (Napoli) 14.23%

3 - Marotta Giuseppe (Juventus) 13.61%

4 - Braida Ariedo (Milan) 8.28%

5 - Lo Monaco Pietro (Palermo ) 6.77%

6 - Marino Pierpaolo (Atalanta) 5.47%

7 - Branca Marco (Inter) 3.35%

8 - Leonardi Pietro (Parma) 3.35%

9 - Antonelli Stefano (Siena) 3.08%

10 - Petrachi Gianluca (Torino) 3.08%