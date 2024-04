Brescia, Scaglia: "Contento per il gol, avevo bisogno di sbloccarmi"

Decisivo ieri con il gol che ha pareggiato il conto a Spezia, il centrocampista del Brescia Alberto Scaglia ha parlato ai microfoni del sito ufficiale delle rondinelle: "Sì, sono contento per il gol e per la prestazione. Avevo bisogno di sbloccarmi anche a livello realizzativo e per fortuna oggi ci sono riuscito. Era importante per me e per i tifosi e ho voluto festeggiarlo assieme a loro. Dovevamo per forza di cose dare una svolta dopo quella settimana difficile, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che dovevamo reagire in un modo o nell'altro.

In campo poi ci aiutiamo molto e questo dimostra che il gruppo è compatto e unito. Sì, nel primo tempo lo Spezia ha giocato con grande intensità e in alcune occasioni ci ha messo in difficoltà, poi però nella ripresa, dopo aver subito gol ci siamo compattati e abbiamo avuto una grande reazione. Nella seconda frazione di gioco eravamo noi i padroni del campo e meritavamo la vittoria. Dispiace per l'epilogo finale che non ci ha permesso di portare a casa i tre punti e alla fine abbiamo anche rischiato la beffa del 3 a 2..."