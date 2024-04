L'ex Bayer Friedrich verso la Thailandia

Il futuro di Manuel Friedrich, ex bandiera del Bayer Leverkusen, potrebbe essere in Asia. L'esperto difensore, attualmente svincolato, è infatti finito nel mirino del Bangkok Glass in Thailandia che sarebbe pronto a offrire un'opportunità al giocatore di rimettersi in gioco. A confermare le voci è stato lo stesso tedesco in un'intervista al Kolner Express: "Asia? Mi piacerebbe fare una nuova esperienza di vita, sperimentare una nuova cultura e imparare una nuova lingua. Ma devo trovare un club che abbia ambizioni importanti.