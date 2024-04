Barcellona, si lavora al rinnovo di Jordi Alba

Rientrato dalle vacanze post-chiusura del mercato, il ds del Barcellona Andoni Zubizarreta si muove per il rinnovo di Jordi Alba (25). Il terzino mancino ex Valencia è in scadenza nel 2017 e l'intenzione dei catalani è quella di offrirgli un nuovo contratto a breve: la trattativa per il rinnovo inizierà a breve, come scrive l'edizione online di As.