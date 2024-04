Belfodil, 10 milioni più Cassano. Per non farsi convocare con l'Algeria

Ci saranno Islam Slimani e Rafik Djebbour. Pure Nabil Ghilas e Hilal Soudani. Infine, per chiudere in bellezza, Ryad Mahrez, che con il suo Leicester ha conquistato la Premier League, vincendo la Championship. Invece rimarrà a casa Ishak Belfodil, perché nei 30 preconvocati per la fase finale del Mondiale non figura il suo nome, forse il più plausibile. Almeno alla vigilia, sicuramente la passata stagione, quando le grandi prestazioni fornite con il Parma gli avevano permesso di arrivare all'Inter. In cambio di dieci milioni per la comproprietà più il cartellino di Antonio Cassano, uno che in Brasile potrebbe pure rientrarci con una nazionale ben più competitiva di quella algerina. Insomma, se non fosse che nella storia interista ci sono scambi ben peggiori - soprattutto con il Milan, senza addentrarci nel meccanismo perverso delle plusvalenze di fine secolo - potrebbe davvero essere la topica del millennio.

Non lo è perché Belfodil è giovanissimo, ha tempo di crescere, e i margini di miglioramento ci sono tutti. Certo è che un'annata come quella che si concluderà domenica - con la retrocessione del Livorno, dove è stato in prestito per sei mesi senza lasciare traccia - rischia di compromettere il suo percorso. Come il Ramadan, d'altro canto, uno dei primi motivi di screzio in estate, salvo poi far rientrare il caso. Fino alle ultime ore di mercato, quando sembrava quasi scontata la sua partenza. L'affidabilità relativa di Milito e l'incognita Icardi lo aveva mantenuto a Milano, ma la bocciatura era già arrivata nello scorso agosto. Impossibile pensare che un'eventuale permanenza di Walter Mazzarri gli possa dare un po' di credito che sembra avere perso pure dai propri connazionali. Dopotutto pure Djamel Mesbah è passato dal Milan al Parma, finendo al Livorno retrocesso, ma è stato comunque selezionato nei trenta di Halilhodzic.