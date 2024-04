Fabregas e le promesse al vento: 'Per sempre Gunners'. E vola al Chelsea

Once a Gunner, always a Gunner. Scripta manent. Nell'agosto 2011, Cesc Fabregas così twittò. Lasciava l'Arsenal, il suo Arsenal. I suoi Gunners. Lo faceva per il Barcellona, squadra d'infanzia, abbandonata poi adesso, d'estate. Per il Chelsea, avversaria londinese. Centottantadue gare disputate nella storia, settantuno vittorie dell'Arsenal, cinquantatre pareggi, cinquantotto successi Blues. Un derby antico ma una rivalità nuova, sfociata anche e soprattutto nelle ultime stagioni dove la banda Wenger e quella ora di Mourinho si sono sfidate ad alti livelli. 'Una volta che sei un Gunner, sei sempre un Gunner'.

Già. In quei casi, però, non ti fai immortalare con la 4 del Chelsea, sorridente, dopo un bel quinquennale firmato. Altro che cannoni eterni. Cadono stadi e simbolo, figuriamoci le icone e le promesse. Basta un tweet, per ricordarlo. Passano, i giocatori. Volano via anche miele e violini, i cui echi si fanno sempre più labili. C'era una volta un Gunner. C'è adesso un Blues sorridente. Ma col cuore diviso a metà.