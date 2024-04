Napoli, Benitez: "Brutto risultato, ma al San Paolo possiamo farcela"

Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Napoli Rafa Benitez ha analizzato la sconfitta per 1-0 subita contro il Porto: "1-0 è un brutto risultato per noi, ma possiamo farne due al San Paolo. La nostra idea era fare bene in fase difensiva e ripartire bene creando pericoli. Non l'abbiamo fatto mentre nella ripresa siamo riusciti a farlo e potevamo fare gol. Ho visto un paio di situazioni del primo tempo in cui dovevamo essere più precisi e fare danni- Henrique? Inler aveva qualche problema e lui poteva aiutarci in fase difensiva e poi a giocare il pallone. Lui è un difensore, ma ha fatto bene oggi".

Rimontare al San Paolo? "Sì, in casa lo stadio può fare la differenza ma loro sono forti ed in attacco possono fare la differenza. Sarà difficile, ma possiamo farcela".

Imposterà la gara di ritorno in modo diverso? "Tatticamente vedremo, sicuramente dobbiamo attaccare e loro aspetteranno per fare contropiede. Vedremo chi sarà più preciso e chi avrà più qualità".

Che problema ha Hamsik? "E' solo una questione di fiducia. Se gli riescono due-tre cose prende fiducia, ma tutti hanno fiducia in lui e aspettiamo sempre il suo meglio".