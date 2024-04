ufficiale addio Parma, Löfqvist torna al Mjällby

L'esperienza italiana di David Löfqvist (27) può considerarsi definitivamente conclusa. Dopo aver girovagato in prestito tra Gubbio (serie B), in patria al Malmö e in Norvegia all'Odense, il centrocampista svedese fa ritorno al Mjällby, la squadra da cui il Parma lo ha prelevato a costo zero nel gennaio del 2012. Contratto biennale e presentazione già avvenuta.