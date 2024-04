esclusiva L'HJK Helsinki sulle tracce di Vincent Onovo

Il campionato finlandese è prossimo alla chiusura: nel fine settimana, infatti, andrà in scena l'ultimo turno e poi andrà in archivio anche la stagione 2015. Con il campionato fermo, spazio quindi al calciomercato: secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'HJK Helsinki sarebbe sulla tracce di Vincent Onovo, centrocampista nigeriano, classe 1995, in forza all'Inter Turku (28 presenze e 8 gol in stagione, ndr), ma con il contratto in scadenza a fine dicembre.