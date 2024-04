Le pagelle del Bologna - Coppola è un muro, Mancosu spaesato

Male la mediana di Lopez nel pareggio contro la Ternana.

Coppola 7 - Subito bravo in avvio su Gavazzi, si supera su una punizione di Vitale e su un colpo di testa ravvicinato di Avenatti. Se il Bologna mantiene la striscia positiva è soprattutto merito suo.

Ceccarelli 6 - Parte bene, creando diversi grattacapi alla difesa. Poi, alla distanza, perde il duello con Vitale.

Gastaldello 6 - Prima da titolare piuttosto complicata per l'ex Samp, che riesce comunque a salvare con senso della posizione alcune situazioni pericolose.

Maietta 5,5 - Soffre tremendamente Avenatti ed a volte, come ad fine primo tempo, è costretto anche ad usare le cattive. Dal 73' Oikonomou - sv.

Mesina 6,5 - Ci prova fino alla fine, mixando giocate di qualità a giocata in cui mostra tutta la sua fisicità.

Matuzalem 5,5 - Come tutto il reparto fatica a dare continuità alla manovra dei suoi. Solito intervento duro che gli costa un giallo.

Casarini 5,5 - E' una giornata sotto ritmo anche per lui, infilato in più occasioni dalla velocità di Gavazzi. Dal 68' Sansone - sv.

Büchel 5,5 - Fatica molto contro il dinamismo dei giocatori di Tesser. Si fa notare solo per la reazione avuta al momento della sostituzione. Dal 57' Krsticic 6 - Non incide in attacco, ma è decisivo su una chiusura in difesa su Meccariello.

Laribi 6 - Ci mette sempre tanta qualità, affidando le sue giocate all'incisività e mai alla banalità. Peccato trovi poca collaborazione dai compagni.

Mancosu 5 - Fatica a trovare l'intesa con i compagni. Sempre in ritardo o in anticipo. Nella ripresa ha una palla d'oro sulla testa, la sciupa malamente.

Cacia 6 - Si da un gran da fare e sfiora il gol a metà del primo tempo. Nella ripresa ci prova in tutti i modi, trovando poca assistenza da Mancosu.