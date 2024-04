Napoli, non solo Valdifiori e Hysaj: obiettivo Saponara

Non solo Valdifiori e Hysaj ma anche Riccardo Saponara. Il Napoli del neo tecnico Maurizio Sarri sarebbe infatti pronto a sferrare l'attacco anche per il trequartista attualmente di proprietà del Milan che verrà però riscattato dall'Empoli nel corso dei prossimi giorni. Aurelio De Laurentiis ioncontrerà per questo la dirigenza toscana, con l'intento di riuscire a chiudere la trattativa. A riportarlo è SportMediaset.