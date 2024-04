Juventus, dalla Spagna: il Real Madrid mette Dybala nel mirino

Dalla Spagna arriva una notizia che potrebbe scuotere l'ambiente juventino. Secondo El Chiringuito, programma con grande pubblico in Spagna, il Real Madrid sta seguendo da vicino Paulo Dybala. I dirigenti dei Blancos sono rimasti entusiasti dalle recenti prestazioni della Joya con la maglia della Juventus e potrebbero muoversi per lui, più che per riportare al Bernabeu Morata. Ricordiamo che il Real Madrid non potrà fare acquisti nella prossima sessione estiva e in quella invernale del 2017, quindi eventuali nuovi giocatori dovrebbero arrivare in questi ultimi giorni di mercato.