Le pagelle dell'Atletico Madrid - Griezmann: è spettacolo, Savic solido

Atletico Madrid - Sporting Gijòn 5-0

Oblak s.v. - Di fatto, se si esclude qualche palla che ogni tanto è rotolata dalle sue parti, non ha dovuto fare praticamente nulla. Giornata di riposo.

Vrsaljko 6 - Il terzino croato arrivato quest'estate dal Sassuolo corre molto, pur proponendosi il giusto in fase offensiva. I suoi cross non sono precisi come al solito.

Godìn 6,5 - Comanda al meglio il suo reparto, non risparmiandosi qualche scorribanda offensiva, come suo solito. L'ennesima ottima partita del capitano.

Savic 7 - Onnipresente, chiude ripetute volte i tentativi degli ospiti, facendo intendere che, almeno oggi, da quella parte è vietato passare. Si capisce perché abbia conquistato il suo posto stabile tra i titolari.

Filipe Luis 6,5 - Al solito, non si limita a fare il terzino, spingendosi molte volte in avanti, e sviluppando ottime trame di gioco sulla corsia sinistra.

Saul 6 - Una discreta prova del giovane pupillo del Cholo, che regala qualche giocata notevole, ma fatica a restare sempre acceso per tutta la durata della gara.

Koke 6,5 - Non ha mai saltato neanche un minuto nelle partite di quest'anno dell'Atletico. Oggi gioca da centrocampista, ed è ispirato, gestendo al meglio la manovra.

Carrasco 6,5 - Quando si accende, è in grado di illuminare il gioco dei colchoneros, grazie a spunti di gran classe. Sulla sinistra è una danza continua, la sua. Esce nell'intervallo. (dal 45' Augusto 6 - Dopo che nel primo tempo il centrocampo dell'Atleti era tutto estro e fantasia, Simeone decide di inserirlo, per regalare la sua solita dose di quantità in mediana.)

Gaitàn 6 - Anche lui, come Saùl, viene molto coinvolto nel gioco offensivo dei suoi, ma sa regalare poche illuminazioni, nel corso della sfida. Ha grande tecnica però, ed è grazie a lui che Torres può realizzare la doppietta da rigore.

Griezmann 7,5 - Incanta letteralmente il Calderòn. Gli bastano cento secondi per sbloccare la gara con grande freddezza. Replica intorno alla mezz'ora con un sinistro all'incrocio. Sfiora anche un paio di volte il tris, prima di lasciare il campo per Torres. (dal 69' Torres 7 - Entra a venti minuti dal termine, e fa anche in tempo a lasciare il suo segno sul match, grazie ad una doppietta.)

Gameiro 7 - Ci mette appena cinque minuti a trovare la via del gol, costruendosi la conclusione e finalizzando al meglio con una gran botta di destro. Esce a mezz'ora dalla fine. (dal 60' Correa 6,5 - Chiamato in causa a mezz'ora dal termine, ci mette un po'ad entrare in gara, ma nel finale è scatenato, servendo a Torres la palla del primo gol, al termine di un vero e proprio slalom gigante.)