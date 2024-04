SPAL-Bari, ultimo atto in B per gli estensi. Le formazioni ufficiali

vedi letture

La SPAL insegue il titolo di campione della Serie B, il Bari non ha più nulla da chiedere. Colantuono cambia per salutare i biancorossi, Semplici lascia in panchina diversi titolari nell'ultimo atto degli estensi in cadetteria.

SPAL (3-5-2): Meret; Gasparetto, Giani, Silvestri; Lazzari, Schiavon, Arini, Castagnetto, Del Grosso; Finotto, Zigoni. Allenatore: Leonardo Semplici.

Bari (3-5-2): Micai; Suagher, Cassani, Moras; Furlan, Romizi, Basha, Salzano, Daprelà; Galano, Coratella. Allenatore: Stefano Colantuono.