Lazio, Bianchi avrà la maglia numero 9

Rolando Bianchi è atterrato a Roma con un volo proveniente dall'Inghilterra. Si parla di prestito con diritto di riscatto a favore della Lazio per una cifra vicina ai dodici milioni di euro. Per il bomber un contratto fino al giugno del 2012 ad 1,5 milioni di euro a stagione. Bianchi indosserà la maglia numero 9, lasciata libera due anni fa da Paolo Di Canio e mai più indossata da un calciatore biancoceleste. Nel rispetto del silenzio stampa imposto dalla società, il nuovo attaccante non ha potuto rilasciare dichiarazioni.