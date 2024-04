ufficiale Estudiantes LP, rinnova Juan Sebastián Verón

Il centrocampista argentino ex Inter, Lazio, Parma e Sampdoria, Juan Sebastián Verón (36) resterà ancora per una stagione in forza all'Estudiantes di La Plata.

Il calciatore ha infatti rinnovato il contratto fino 30 giugno 2012.