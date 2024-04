esclusiva Carmignani: "Inter, Stramaccioni è un'incognita"

Sono tante le squadre già partite per il ritiro estivo in vista della prossima stagione e, in attesa dei primi match ufficiali, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato Pietro Carmignani per trattare l'argomento inerente il mercato delle big. L'ex portiere di Juventus e Napoli ha dichiarato: "Juve? Sono scettico su Lucio, non ha fatto molto bene all'Inter nell'ultima stagione e sono rimasto sorpreso che un calciatore indisciplinato tecnicamente sia approdato alla Juventus, dove Conte ha abituato per la sua sagacia tecnica. Il brasiliano è un calciatore importante ma deve rendere di più rispetto alla scorsa stagione. Isla e Asamoah sono invece due ottimi calciatori, la Juve ha rinforzato la mediana anche se risulterà difficile acquistare un top-player in quanto è impossibile competere con i club arabi".

L'Inter sta invece rivoluzionando la rosa..."I nerazzurri cercano di rinnovarsi e di voltare pagina rispetto alle ultime due stagioni. Condivido la scelta del club, evidentemente i calciatori che in passato hanno vinto tanto erano sazi. All'interno del club nerazzurro l'incognita risiede nell'allenatore, Stramaccioni è un tecnico promettente ma è da valutare. Allenare una squadra per una stagione intera è diverso rispetto a condurla nel finale di stagione. Tuttavia i dirigenti dell'Inter sono persone competenti e, se lo hanno scelto, è perché ha mostrato buone doti".

Galliani ha invece annunciato che il mercato del Milan è già chiuso "Senza i tanti infortuni della scorsa stagione, la squadra rossonera sarebbe già competitiva per affrontare la prossima annata. Il problema all'interno del club di via Turati è rappresentato dalle sirene di mercato, come avvenuto per Thiago Silva e Ibrahimovic. In caso di offerte importanti sarebbe quasi logico lasciar partire i calciatori, i quali chiedono successivamente l'aumento dell'ingaggio per restare. I club italiani devono abituarsi a lavorare sui giovani poiché non si può competere economicamente con le società estere".