Roma, Corradi: "Contro il Real servirà un'impresa"

Bernardo Corradi, opinionista di Mediaset Premium, ha commentato così le dichiarazioni del tecnico della Roma Luciano Spalletti in vista del match contro il Real Madrid: "Il tecnico giallorosso vuole responsabilizzare i propri giocatori. Dal suo arrivo è cambiato il modo di comunicare. Certo, domani servirà un'impresa. Ma la Roma si è ritrovata, ha cominciato a pedalare e, in campionato, ha altre due partite abbordabili. E' in corsa per centrare l'obiettivo minimo, cioé il terzo posto".