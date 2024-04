Le pagelle del Cesena - Ciano decisivo, bene Laribi e Balzano

Cesena-Spezia 1-0

Agliardi 6 - Serata tranquilla per il portiere del Cesena, che non deve compiere interventi degni di nota.

Perticone 6 - Non soffre gli attaccanti avversari, insuperabile nel gioco aereo. Finale in crescendo per l'ex Trapani.

Ligi 6.5 - Quasi a uomo su Piccolo e Giannetti, gioca sempre d'anticipo e non concede grosse occasioni agli attaccanti avversari.

Capelli 6.5 - Solito baluardo difensivo, non si lascia sorprendere dalle rare iniziative offensive dello Spezia.

Balzano 6.5 - Spinta inesauribile sulla corsia destra, arriva al cross in più di una circostanza e crea problemi a Migliore.

Crimi 6 - Buona prestazione in fase di interdizione. Il suo lavoro è fondamentale per far respirare il centrocampo del Cesena.

Schiavone 5.5 - Maggiore lo va a prendere sempre alto e non gli concede una sola impostazione facile. Camplone lo cambia all'intervallo. Dal 46' Laribi 6.5 - Ingresso decisivo, entra con il piglio giusto e propizia tutte le azioni più pericolose della squadra di casa.

Garritano 6.5 - Nella nuova posizione gioca di nuovo un match esemplare, rendendosi pericoloso più volte dalle parti di Chichizola. Dall'81' Vitale s.v..

Renzetti 6 - Soffre un po' Piccolo e De Col, soprattutto nella prima frazione e nel finale, ma lo Spezia non riesce ad incidere in avanti.

Ciano 7 - Decide la sfida trasformando con grande freddezza il rigore concesso da Ghersini. Uomo-squadra, cercato tanto dai compagni, non tradisce mai.

Cocco 6 - Gioca molto bene di sponda, rendendosi utile per i compagni di squadra. Entra nell'azione che porta al rigore. Dall'87' Rodriguez s.v..