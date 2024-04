Virdis alla Gazzetta: "Il Milan deve iniziare a correre per arrivare in EL"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante Pietro Paolo Virdis ha parlato da doppio ex della sfida tra Cagliari e Milan: "Il Cagliari ha il carattere di Diego Lopez, il nuovo allenatore che gli ha dato una forte mentalità, quella con cui entrava in campo da giocatore rossoblù. Mi sembra una squadra che è cresciuta ultimamente. Ha fatto ottime partite, anche con la Juventus. E’ un gruppo che ha trovato l’equilibrio in campo, cosa fondamentale. Penso che potrà fare una grande gara.

Milan? Siamo in attesa. Questo dico: siamo ancora in attesa. L’equilibrio di cui parlavo per il Cagliari non lo ha ancora trovato il Milan. Ma ora deve mettersi a correre perché l’obiettivo è quello di arrivare almeno in Europa League. Quel traguardo deve essere raggiunto assolutamente".